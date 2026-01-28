Scuola. Il dimensionamento “taglia” 4 istituti in Romagna

Sono quattro le scuole romagnole finite sotto la scure del dimensionamento scolastico. Si tratta degli istituti di Santa Sofia, Cesenatico, Forlì, Cervia e Mondaino. Salvi i due istituti di Castel san Pietro. E’ quanto disposto dal dirigente scolastico dell’Emilia-Romagna Bruno De Palma, in qualità di commissario, per il prossimo anno scolastico, dopo che il governo aveva commissariato la Regione Emilia-Romagna che non aveva adempiuto alla riduzione del numero delle istituzioni scolastiche.

I tagli in Romagna

Fusione del preesistente IC S.Sofia con il preesistente IC Civitella di Romagna con conseguente istituzione di un nuovo istituto comprensivo con denominazione IC Valle del Bidente.

Fusione del preesistente CD Cesenatico 1 con il preesistente CD Cesenatico 2 con conseguente istituzione di un nuovo circolo didattico con denominazione C.D. Cesenatico.

Accorpamento dell’I.C. 9 Beatrice Portinari Forlì all’I.C. N.4 Annalena Tonelli Forlì con modifica della denominazione in IC N. 4 Tonelli - Portinari Forlì.

Accorpamento dell’IC Mondaino all’IC S. Giovanni in Marignano con modifica della denominazione in IC S. Giovanni in Marignano – Mondaino.

Accorpamento dell’I.C. Cervia 3 all’I.C. Cervia 2.