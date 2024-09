Scuola, “altro che vietare i cellulari ai ragazzi, bisogna chiudere i gruppi chat dei genitori”: lo psicoterapeuta Matteo Lancini ne ha per tutti

“Riprendiamo i figli con il cellulare dalla morfologica fino ai 12 anni e oltre e poi se loro prendono il cellulare in mano gli diciamo che hanno una dipendenza. Così come alla recite, tutti con il cellulare in mano e i bambini piangono: si chiama pornografizzazione dell’immagine. Vieterei i cellulari alle recite e chiuderei tutti i gruppi chat classe di genitori. E’ lì che c’è il bullismo con questi adulti che vogliono sentirsi dire e far sapere che stanno facendo tutto bene. Non sono fragili gli adolescenti, ma gli adulti”. Sono parole di fuoco quelle che Matteo Lancini, psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttore del centro Minotauro, in sala stampa a Modena dedica ai genitori di oggi e a quella narrazione che ‘mette in croce’ i giovani e propone divieti e paletti come soluzione facile, come le ultime sullo smartphone, senza mai analizzare quello che fanno i genitori. “Il cellulare lo toglierei prima di tutto a loro a casa”, spiega mentre i giovani della scuola media IC3 Mattarella di Modena, accompagnati dai loro insegnanti, sono pronti a fare le domande.

“Abbiamo chiuso i cortili, li abbiamo spinti a vivere online e ora arriviamo ai divieti. E’ una semplificazione”, secondo Lancini e soprattutto è quel corto circuito che rende i giovanissimi sempre più davvero soli e isolati: ma non sul web, a casa. E quando la cronaca ci porta a fatti cruenti come il femminicidio di Giulia Cecchettin o la strage di Paderno Dugnano, l’esperto ricorda che “i segnali visti dopo... è troppo facile. Si deve partire dall’ascolto di questi ragazzi perchè accogliere un’emozione, la rabbia, anche se non la giustifichiamo, abbassa il rischio e invece non gli facciamo domande, non gli chiediamo davvero nulla e ‘vanno in giro con il coltello’: se non si mettono in parola, le emozioni si agiscono”. E poi “si fa confusione tra patriarcato, maschilismo, ma invece c’è una crisi dell’autorità paterna”.