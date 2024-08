Scuola 2024-2025 in treno e in bus, abbonamenti gratuiti e offerte di Start Romagna

Con buon anticipo sull’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico, è partita la sottoscrizione degli abbonamenti per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale per recarsi a scuola, in forma gratuita (Salta Su) o a pagamento (Under 26), a seconda dei requisiti posseduti dallo studente.

Salta su

Anche per l’anno scolastico 2024-2025 la regione Emilia-Romagna ha confermato l’abbonamento gratuito “Salta Su” a favore degli studenti residenti in Emilia-Romagna che scelgono di andare a scuola utilizzando bus e treni regionali.

L’abbonamento gratuito è rivolto agli studenti delle elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale. Per gli studenti e le studentesse nati nel periodo 2011-2018 e iscritti/e alle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori) l’abbonamento è garantito senza alcun limite di reddito.

Per gli studenti e le studentesse iscritti/e alle scuole secondarie di secondo grado (superiori) statali o paritarie oppure agli istituti di formazione professionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

data di nascita dal 01/01/2004 al 31/12/2010

attestazione ISEE 2024 definitiva minore o uguale a 30.000 euro.

Per ulteriori informazioni e sottoscrizioni di questi abbonamenti gratuiti, validi sul percorso casa-scuola, è disponibile l’apposito portale regionale: https://www.startromagna.it/salta-su-2024-2025/.

La scadenza ultima per le richieste di abbonamento attraverso il portale Salta Su è fissata al 18 dicembre 2024.

Under 26

L’offerta di abbonamenti Under 26 si rivolge agli studenti che non sono in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione regionale “Salta su”.

Gli abbonamenti Under 26 sono dedicati a quanti non hanno ancora computo 27 anni alla data di avvio della validità del titolo di viaggio, hanno durata annuale e consentono di viaggiare con i mezzi del Tpl all’interno delle zone prescelte.

Come acquistare l’abbonamento

Chi deve sottoscrivere per la prima volta un abbonamento deve recarsi in uno dei Punto Bus di Start Romagna con una fototessera recente per richiedere la tessera Mi Muovo (costo 5,00 €, validità pluriennale) su cui sarà caricato l’abbonamento 2024-2025.

Per chi è già abbonato ed è in possesso di una tessera Mi Muovo in corso di validità, l’abbonamento può essere rinnovato in una delle seguenti modalità:

sul sito web di Start Romagna (https://www.startromagna.it/abbonamenti/acquista-o-rinnova/);

presso uno dei tanti sportelli bancomat Unicredit Banca e della Cassa dei Risparmio di Forlì e della Romagna;

attraverso l’App Mooney Go;

Nei Punto Bus Start Romagna e nelle rivendite autorizzate, presentandosi con il modulo di richiesta scaricabile dal sito web.

Per tutte le informazioni sugli abbonamenti dedicati agli studenti consultare il sito Start Romagna nell’apposita sezione https://www.startromagna.it/abbonamenti/under-26/.