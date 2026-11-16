Scoperti otto lavoratori in nero nell’albergo: stangata per un imprenditore riminese

Quando gli ispettori del lavoro entrarono in un hotel in provincia di Pistoia, emersero otto posizioni lavorative irregolari, pagamenti in contanti e diverse violazioni degli obblighi di legge. Era il settembre 2019 e da quel controllo prese il via una vicenda che ha coinvolto un imprenditore riminese, titolare di un’altra struttura alberghiera sulla Riviera. A distanza di sette anni, il Tribunale di Pistoia ha respinto il ricorso presentato dall’imprenditore e dalla società che rappresenta, confermando una sanzione complessiva di oltre 32mila euro, oltre al pagamento di 7.400 euro di spese legali.

L’ispezione aveva portato alla contestazione di diverse irregolarità nella gestione del personale. Otto lavoratori sarebbero stati impiegati senza regolare assunzione in periodi compresi tra la fine di luglio e agosto 2019. A questo si erano aggiunte omissioni nelle registrazioni del Libro unico del lavoro, retribuzioni pagate senza modalità tracciabili e comunicazioni omesse o tardive al Centro per l’impiego. Per queste violazioni, l’Ispettorato aveva emesso, a gennaio 2023, un’ordinanza-ingiunzione da oltre 32mila euro. L’imprenditore aveva deciso di opporsi, sostenendo di non poter essere ritenuto responsabile per quanto accaduto durante i mesi estivi. Il contratto di affitto d’azienda era stato sottoscritto a fine luglio 2019, ma, secondo la sua versione, l’accordo con la proprietà prevedeva che l’albergo rimanesse chiuso fino all’inizio di settembre. Solo allora lui e la società avrebbero preso effettivamente in mano la struttura, dopo aver terminato la stagione estiva sulla Riviera romagnola. Nel frattempo, a gestire l’hotel e il personale sarebbero stati i precedenti responsabili, attraverso una propria società.

Una ricostruzione che non ha convinto il giudice del lavoro Lucia Leoncini. Nel corso del procedimento sono stati ascoltati diversi testimoni, alcuni dei quali già sentiti dagli ispettori. Le loro dichiarazioni, confermate anche durante le udienze, hanno restituito un quadro differente. I lavoratori hanno raccontato di aver continuato a prestare servizio nell’albergo tra luglio e agosto, in alcuni casi senza contratto e ricevendo compensi in contanti. Uno di loro ha riferito di aver lavorato per tutta l’estate senza essere formalmente assunto e di aver ricevuto mille euro in agosto, dopo aver minacciato di andarsene se non fosse stato pagato. Un’altra testimonianza ha ricostruito il ruolo di una persona che, su indicazione dell’imprenditore, si sarebbe occupata di organizzare il personale e pagare alcuni dipendenti, tra cui il cuoco e le cameriere ai piani.

Dalle deposizioni è emerso, inoltre, che l’imprenditore rappresentava già un punto di riferimento per i lavoratori e frequentava la struttura durante l’estate. Per il Tribunale, il suo coinvolgimento nella gestione era quindi iniziato ben prima di settembre. Con la firma del contratto d’affitto d’azienda aveva assunto la posizione di datore di lavoro, con i conseguenti obblighi di vigilanza sul personale. Non è stata provata l’esistenza dell’accordo verbale che, secondo la sua versione, avrebbe lasciato la gestione esclusivamente ai precedenti responsabili. Respinta anche la contestazione sui tempi della procedura. Tra il verbale ispettivo del marzo 2020 e la notifica dell’ordinanza, arrivata a gennaio 2023, non era trascorso il termine di prescrizione di cinque anni.