Scoperti otto lavoratori in nero nell’albergo: stangata per un imprenditore riminese

Quando gli ispettori del lavoro entrarono in un hotel in provincia di Pistoia, emersero otto posizioni lavorative irregolari, pagamenti in contanti e diverse violazioni degli obblighi di legge. Era il settembre 2019 e da quel controllo prese il via una vicenda che ha coinvolto un imprenditore riminese, titolare di un’altra struttura alberghiera sulla Riviera. A distanza di sette anni, il Tribunale di Pistoia ha respinto il ricorso presentato dall’imprenditore e dalla società che rappresenta, confermando una sanzione complessiva di oltre 32mila euro, oltre al pagamento di 7.400 euro di spese legali.