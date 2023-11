Scontro sullo stadio, il Comune mette in mora l’Asd Rimini Baseball

Mossa e contromossa nella lunga querelle tra Comune di Rimini e asd Rimini baseball, rispettivamente concessionario e gestore dello stadio del baseball. Così se il Tar consente all’associazione sportiva dilettante di prolungare la sua permanenza per tutto il 2024, “nonostante una concessione scaduta il 31 ottobre 2021”, il Comune provvede alla messa in mora e alla riscossione coattiva del “buco” dell’associazione. Con l’assessore allo Sport Moreno Maresi “certo che gli uffici competenti, procederanno celermente alla tutela e alle iniziative volte a tutelare i diritti dell’amministrazione”. Il Tar, argomenta, ha deciso in base al decreto Milleproroghe del governo Draghi, ma sono “lo sport e il suo valore di comunità da tutelare e proteggere”. E i fatti “sportivi” dicono che asd Rimini baseball “non risulta svolgere direttamente alcuna attività sportiva, non avendo squadre o atleti tesserati; non ha alcun rapporto di affiliazione alla Federazione sportiva Baseball e Softball; non risulta iscritta al registro delle asd del Coni. E ha chiesto “una postuma affiliazione a una associazione di promozione sportiva, diversa da Coni e Fibs”. dunque, tira le somme l’assessore, “questa situazione è penalizzante per il baseball riminese” e le società che operano nello Stadio dei Pirati per disputare allenamenti e partite all’interno dell’impianto hanno dovuto accordarsi con l’attuale gestore.

Il Comune “continuerà a far valere le proprie ragioni che sono, primariamente quelle dello sport di Rimini e poi anche economiche”, dato che dal 2018 al 2021 Rimini baseball non risulta aver versato il canone concessorio stabilito dalla convenzione. “Solo per il 2022, nel pieno del contenzioso legale, provvedeva, mentre le utenze non risultano essere mai state rimborsate”. Così il buco per canoni e utenze non corrisposte è di circa 125.000 euro, senza contare l’attuale anno in corso. Da qui la messa in mora e la riscossione coattiva.