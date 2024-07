Scomparsa di Camilla Suozzi, i genitori a Rimini dove la 14enne è stata vista l’ultima volta

I genitori di Camilla Suozzi, la 14enne di Pianoro nel Bolognese, scomparsa da casa dal 22 giugno, oggi erano in Questura a Rimini dove la ragazza è stata vista l’ultima volta. Secondo le verifiche fatte dalla Squadra Mobile, coordinate dal commissario capo Marco Masia, la ragazzina sicuramente sabato mattina e sabato pomeriggio era a Rimini. L’avrebbero vista prendere il Metromare. Oggi i genitori hanno anche consegnato una foto recente della figlia che potrebbe essere molto utile nelle ricerche. Decine le segnalazioni che la Questura di Rimini sta verificando con scrupolo e si tenta anche di diramare far arrivare l’immagine di Camilla nelle miglia di bagni, del litorale della Riviera, e meta preferita dei giovanissimi. Secondo una delle segnalazioni della scorsa settimana, Camilla era a Bellaria-Igea Marina segnalata da una signora in un bar, sabato 29 giugno sarebbe stata vista su un autobus della linea 4 di Start Romagna che collega la stazione di Rimini al centro di Bellaria. In questa occasione indossava una maglietta a righe bianche e nere e aveva un paio di occhiali da ciclista. La 14enne è uscita di casa l’ultima volta senza telefono né documenti. Non è escluso che Camilla si sia poi spostata nuovamente su Rimini da dove era partita, la mattina stessa di sabato. La fotografia più recente di Camilla la vede con occhiali da sole a specchio in sella ad una motocicletta.