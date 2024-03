Sciopero treni 8 marzo, Regionali a rischio cancellazioni e limitazioni

Un 8 marzo di disagi per chi viaggia in treno. Possibili cancellazioni e limitazioni dei treni Regionali in occasione dello sciopero generale nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato da una sigla sindacale autonoma dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 8 marzo 2024. I servizi essenziali dei treni regionali saranno garantiti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle ore 6 alle 9, e dalle 18 alle 21. Lo sciopero potrebbe causare potenziali impatti anche sulla circolazione dei treni Intercity e ad Alta Velocità.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Maggiori informazioni su collegamenti e servizi minimi garantiti sono disponibili su trenitalia.com e il numero verde gratuito 800 89 20 21