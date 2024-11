Sciopero trasporti, revocato il blocco del traffico a Ravenna e Rimini

Le polveri in Emilia-Romagna restano alte ma diversi capoluoghi hanno deciso di sospendere lo stop ai mezzi più inquinanti previsto anche per domani a causa del concomitante sciopero dei mezzi pubblici. Su questa strada si sono messe finora Ravenna e Romini. “Si informa che, in considerazione dei possibili disagi causati dallo sciopero nazionale del trasporto pubblico in programma domani- fa sapere il municipio ravennate- vengono revocati per la giornata di domani, venerdì 8 novembre, tutti i provvedimenti antismog relativi alla circolazione veicolare. Restano validi gli altri provvedimenti”. Stessa decisione anche a Rimini. “Considerato lo sciopero nazionale indetto per la giornata di domani venerdì 8 novembre che interesserà anche il trasporto pubblico locale- fa sapere il capoluogo- sono sospese nel Comune di Rimini le misure emergenziali antismog di limitazione alla circolazione nel giorno interessato dallo sciopero, venerdì 8 novembre”. Pertanto “nella sola giornata di domani verranno sospese le disposizioni relative alle limitazioni alla circolazione, mentre rimarranno valide le altre disposizioni” che non riguardano il traffico. Le misure emergenziali sono in vigore fino a domani, quando è prevista una nuova giornata di controllo, in tutte le province dell’Emilia-Romagna in considerazione delle alte concentrazioni previste di polveri sottili.