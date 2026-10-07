Sciopero Start Romagna, ecco le fasce orarie con il servizio garantito

ROMAGNA. Per la giornata di venerdì 9 ottobre è in programma uno sciopero aziendale di 24 ore, indetto dalle sigle Filt CGIL, Fit Cisl, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato e Ugl Autoferro per i problemi legati alla sicurezza del personale dopo le recenti aggressioni. «In tale giornata», scrive Start in una nota, « pertanto, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna. Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: nel bacino di Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00; nel bacino di Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00; nel bacino di Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00. In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell’apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/sciopero-9-ottobre-2026/.»

«A precedente iniziativa di sciopero indetta in data 9 settembre 2024», informa l’azienda, «l’adesione era stata del 51,30% per bacino di Forlì-Cesena, dei 56,64% nel bacino di Ravenna e del 36,29% in quello di Rimini».