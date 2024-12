Sciopero dei treni lunedì 9 dicembre in Emilia-Romagna: “Basta aggressioni al personale”

Sciopero e presidio dei lavoratori di fronte alla Prefettura di Bologna dopo l’aggressione subita ieri sul regionale Bologna-Milano dal capotreno, colpito con un pugno da un passeggero in stato di alterazione. Il personale di Trenitalia e Tper lunedì 9 dicembre incrocerà le braccia per otto ore, dalle 9 alle 17 “per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici ed i lavoratori front line delle imprese di trasporto ferroviario”. Contestualmente allo sciopero (proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa), dalle 10 alle 11.30 si terrà un presidio dei lavoratori a Bologna. “Richiediamo che una delegazione delle segreterie sindacali regionali venga ricevuta presso la sede della Prefettura per un confronto, come richiesto contestualmente nella proclamazione di sciopero, sul tema aggressioni al personale ferroviario”, fanno sapere i sindacati.