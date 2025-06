Sciopero dei bus venerdì 20 giugno: ecco le fasce orarie garantite

In vista una giornata difficile per chi si muove con i mezzi pubblici. Venerdì 20 giugno è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato. ’astensione riguarderà tutto il personale dipendente dei vari bacini, nel rispetto delle norme vigenti con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali e delle fasce orarie previste.

Start Romagna comunica che fasce orarie durante le quali il servizio sarà garantito sono le seguenti:

a Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00;

a Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00;

a Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

Start Romagna si scusa per i possibili disagi. A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore indetta da USB Lavoro Privato lo scorso 24 febbraio, l’adesione era stata del 28,24% nel bacino di Forlì-Cesena, del 30.67% a Ravenna e del 5,19% a Rimini.