Sciopero dei bus in Romagna giovedì 11 aprile

Bus e trasporto pubblico in Romagna. Giovedì 11 aprile è in programma uno sciopero nazionale di 4 ore del Tpl indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti. In tale giornata il servizio di trasporto pubblico e il servizio traghetto a Ravenna non saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie:

dalle 17:00 alle 21:00 nel bacino di Forlì-Cesena;

dalle 17:30 alle 21:30 nel bacino di Ravenna;

dalle 17:30 alle 21:30 nel bacino di Rimini.

Start Romagna si scusa sin da ora per i possibili disagi che si potrebbero verificare.