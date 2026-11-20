Sciopero generale, la Cgil esulta: “A Rimini 6mila persone in piazza per salari, pensioni, sanità, fisco, casa e contro il riarmo. Si apra un confronto vero sulla legge di bilancio e torni al centro dell’agenda politica il lavoro e la pace”.

Lo sciopero, proclamato dalla CGIL, ha contestato le politiche economiche e sociali del Governo chiedendo un cambiamento delle priorità del Paese: al centro della mobilitazione salari, pensioni, sanità, scuola, fisco, precarietà e diritto alla casa, insieme alla richiesta di fermare la corsa al riarmo e di destinare più risorse ai bisogni delle persone. “Mentre aumentano il costo della vita - si legge nella nota dei sindacati - le disuguaglianze e diminuiscono le tutele, la legge di bilancio sposta risorse su armamenti che finanziano l’economia di guerra statunitense e taglia la sanità pubblica destinando soldi a quella privata”.

Sul piano delle adesioni allo sciopero, la Cgil di Rimini ha rilevato le seguenti significative percentuali: Ferretti Yachts (legno industria) 65%, Marinelli (legno industria) 50%, Fedex (logistica) 70%, GLS (logistica) 90%. Nel terziario: MARR Service: 35%, Aspiag Service: 40%, Zara: 60%, Coop Alleanza: 40%. Nel settore metalmeccanico: Scm Rimini 80%, Robopac 60% e Indel B 80%.

Il corteo, snodandosi in centro storico, ha fatto tappa davanti alla Prefettura con gli interventi della Segretaria generale CGIL Rimini Francesca Lilla Parco, Antonio Libutti (insegnante) e Giovanni Pari (dipendente Coop 134), prima di arrivare in piazza Cavour. Ai comizi conclusivi in piazza Cavour sono intervenuti i rappresentanti degli studenti e studentesse Matteo, Luna e Noemi, dei pensionati con Giampiero Bronzetti, dei metalmeccanici con Luca Barni e del Presidente ANPI Sezione Rimini Andrea Caputo. In piazza Cavour si sono anche esibiti i musicisti del gruppo Sentralina, mentre le conclusioni politiche della mattinata di protesta sono state affidate a Marinella Melandri della Segreteria CGIL Emilia-Romagna.