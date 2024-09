Schianto in moto a Domagnano, muore sammarinese di 78 anni

Un centauro di 78 anni è morto oggi in un incidente stradale che si è verificato a Domagnano, nella Republica di San Marino. L’uomo, sammarinese, era in sella ad una moto Bmw di grossa cilindrata. Secondo le prime ricostruzioni il 78enne avrebbe perso il controllo del mezzo, crollando rovinosamente sull’asfalto. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 11 lungo la corsia ascendente della Superstrada, nei pressi della nuova rotatoria che precede il rettilineo di fronte all’ex locale Symbol. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Considerate le gravi lesioni che ha riportato nella caduta ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Sul posto i sanitari del 118, polizia civile, gendarmeria e guardia di rocca.