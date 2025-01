Scappa a fari spenti su uno scooter rubato, ma sbaglia strada e finisce in una via senza uscita: arrestato a Rimini

Nelle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 22 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Poco dopo le 3, un equipaggio della sezione volanti della Questura di Rimini notava uno scooter che procedeva a fari spenti. Insospettiti, gli agenti decidevano di eseguire un controllo. Mentre la volante si avvicinava allo scooter, il conducente del mezzo svoltava repentinamente cercando di nascondersi tra due autovetture in sosta. Nonostante la manovra effettuata ed il tentativo di sottrarsi al controllo, i poliziotti riuscivano ad avvicinarsi nuovamente, causando un’ulteriore fuga in contromano che terminava chiudendo il malcapitato in una strada senza uscita. Il fuggitivo abbandonava il veicolo e scappando a piedi ma veniva fermato. Nella circostanza, tentava di colpire i poliziotti che in superiorità numerica lo bloccavano. Successivamente si è appurato che la fuga era causata dal tentativo di sottrarsi al controllo in quanto a bordo di uno scooter appena rubato, che veniva riconsegnato al proprietario. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto e sottoposto al giudizio Direttissimo nella mattinata odierna.