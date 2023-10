Santarcangelo, venduta la casa, la “Tana dei Lupi” rischia di chiudere. “Aiutateci a far rinascere il nostro rifugio per cani abbandonati”

Jenni è nata con un amore sconfinato per gli animali, e ha improntato la sua vita proprio su questo: ha iniziato adottando Kira, il suo primo cane, poi negli anni, insieme al suo compagno Gilberto, ha realizzato un rifugio per accogliere cani bisognosi e trovare loro adozione. Negli anni, mentre la famiglia si allargava, Jenni ha cambiato diverse abitazioni dove ha sempre ripristinato, e, anzi, migliorato, il suo progetto di rifugio.

La “Tana dei Lupi”, questo il suo nome, in tredici anni di attività ha accolto centinaia di cani, provenienti da diverse situazioni: molti di loro sono le cosiddette “rinunce di proprietà”, cioè cani non più voluti dalle famiglie e destinati a finire in canile. Spesso si tratta di vere e proprie emergenze, per le quali Jenni non nega mai il suo aiuto. Il rifugio si sostiene in parte con le donazioni e, tanto, col lavoro e i sacrifici di Jenni e Gilberto. Le adozioni vengono fatte in collaborazione con le volontarie di zona e grazie anche al supporto di un educatore qualificato che interviene nei casi più difficili, seguendo l’inserimento del cane nella famiglia affidataria. Da qualche anno la grande famiglia della Tana dei Lupi è stabile vicino a Santarcangelo: Jenni, Gilberto, i loro due bambini di 12 e 3 anni e un numero di cani che oscilla fra i 20 e i 30. Un po’ alla volta sono stati allestiti recinti, costruite casette per i cani, aree per sgambare e altre strutture. Un paradiso che ora rischia di sparire perché la casa è stata venduta e presto dovrà essere sgomberata lasciando adulti, bambini e cani in mezzo a una strada.

Per questo Jenni e Gilberto stanno cercando un casolare nel circondario riminese o cesenate, con un po’ di terreno, da poter affittare o anche acquistare se la cifra fosse abbordabile. Non cercano il lusso, sono disponibili e capaci a sistemarselo anche un po’ da soli, l’importante è avere un posto sicuro dove poter trasferire, si spera definitivamente, il loro rifugio.

La “Tana dei Lupi” deve continuare a vivere: ha dato e sta continuando a dare un grande aiuto non solo ai volontari e ai cani stessi, ma anche a tanti cittadini che, in situazioni di difficoltà con i loro animali, in Jenni hanno sempre trovato una persona generosa e disponibile.

«Sono venti anni ormai che ci dedichiamo alla rinascita di cani abbandonati da tutti, prima come volontari nelle steffette ed occupandoci poi delle adozioni - sottolinea Jenni Marcelli - poi 12-13 anni fa abbiamo iniziato a fare gli stalli a Masrola, in particolare prendendo i cani frutto delle rinunce di proprietà. Da qualche tempo siamo a Santarcangelo in un edificio che abbiamo restaurato, la nostra casa è all’interno, fuori ci sono i recinti. Abbiamo fatto tante adozioni da quando siamo qui, viviamo a stretto contatto con i cani, ma ora i proprietari sono intenzionati a vendere la casa e dobbiamo trasferirci. Stiamo cercando una casa da comprare dove poter mettere in nostri cani, ma finora abbiamo trovato proposte accessibili un po’ lontano».

Una fase di transizione che in qualche modo penalizza l’attività della “Tana dei Lupi” di Santarcangelo: «Ora avremo una trentina di cani e siamo in due a curarli, io e mio marito, con tanti volontari che ci danno una mano, ma ne potevamo avere fino a 40, non di più perché ci piace trattarli tutti al meglio, con un educatore fantastico. Finisse tutto ciò ci spiacerebbe far tornare i cani nei canili del Sud da dove molti vengono». Jenni continua: «Tutta la nostra giornata gira intorno ai cani, noi finiamo all’una, alle due del mattino per sfamarli, accudirli, curarli, intervenire se ce n’è bisogno, poi come ho detto ci sono tanti volontari che ci danno una mano. Ora cerchiamo una nuova casa, abitabile sarebbe il top, ma siamo anche disposti a sistemarla, nel caso anche ristrutturarla. Abbiamo pensato anche a un campo dove poter mettere una casina prefabbricata per noi».