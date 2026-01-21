Santarcangelo. Vandali ancora in azione alla tabaccheria di via Braschi: portati via due distributori di palline VIDEO

Vandali ancora in azione alla tabaccheria di via Braschi a Santarcangelo. La scorsa notte ignoti, muniti di attrezzi da scasso, hanno sradicato dal muro e portato via due distributori di palline, ciascuno alto circa 1,20 metri. Poi a piedi, con estrema tranquillità, si sono allontanati. Non è comunque la prima volta che l’attività è presa di mira dai malviventi. A inizio ottobre tre ragazzi a viso scoperto, poco prima dell’una, senza alcun motivo con una furia inaudita devastarono sedie e tavolini, scaraventandoli contro la vetrata del locale e il distributore automatico di sigarette. In estate, invece, nella tabaccheria di via Pascoli altri ragazzi lanciarono un sasso contro il distributore di sigarette, danneggiandolo.