Santarcangelo, la Titanica all’inaugurazione del nuovo percorso ciclopedonale di domenica 15 giugno

È tutto pronto per l’inaugurazione del percorso ciclopedonale di San Martino dei Mulini, in programma domani domenica 15 giugno dalle ore 10,45: sarà una vera e propria festa grazie al coinvolgimento eccezionale della ciclostorica “La Titanica”, settima tappa del Giro d’Italia d’epoca che concluderà il percorso breve in piazza Ganganelli dando il via alla cerimonia inaugurale.

Alle ore 10,45 circa, proprio in piazza Ganganelli, insieme al sindaco Filippo Sacchetti interverranno due ospiti d’eccezione: Michela Moretti Girardengo, presidente del Giro d’Italia d’epoca e nipote del campione Costante Girardengo, e Gianbattista Baronchelli, professionista delle due ruote ai massimi livelli negli anni ’80 e ’90. Dopo i saluti in piazza, dove Pro Loco e Città Viva offriranno agli atleti un ristoro e una visita guidata del centro storico, i presenti potranno unirsi al corteo in bici e abiti d’epoca che raggiungerà la passerella ciclopedonale sul fiume Marecchia, dove è previsto il taglio del nastro, per poi proseguire lungo la ciclabile fino al circolo Acli di San Martino dei Mulini per un rinfresco conclusivo.

Per l’occasione “La Titanica” ha modificato il proprio tragitto tradizionale: proprio nei giorni scorsi si è svolta la “prova percorso” lungo il nuovo tracciato.

Il passaggio da Santarcangelo della “Titanica” rappresenta un nuovo momento di collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Repubblica di San Marino, che segue la sottoscrizione nelle scorse settimane di una doppia lettera d’intenti tra il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, e il Segretario di Stato a territorio, ambiente e agricoltura, Matteo Ciacci, per implementare una serie di azioni sinergiche allo scopo di valorizzare i rispettivi territori.

La pista ciclabile che conduce dal centro di Santarcangelo a San Martino dei Mulini e viceversa – lunga 1,6 km compresa la passerella ciclopedonale che consente di attraversare il ponte sul fiume Marecchia – è stata realizzata per stralci con un costo complessivo di quasi 2,8 milioni di euro, di cui 1,2 milione di euro di finanziamenti sovraordinati tra Pnrr e fondi ministeriali. Prima dei lavori per la realizzazione della passerella, la Provincia di Rimini ha realizzato anche un intervento di manutenzione straordinaria del ponte, completato successivamente con la sostituzione dei giunti per una complessiva messa in sicurezza.

Il nuovo percorso ciclopedonale rientra inoltre nella progettualità dell’amministrazione comunale sulla “Città dei 15 minuti”, che ha l’obiettivo di dare la possibilità a tutti i cittadini di raggiungere i principali servizi in un quarto d’ora di mobilità sostenibile realizzando una serie di piste ciclabili pensate per collegare l’intero territorio, dalle frazioni al capoluogo.