Santarcangelo. L’impresa solare di Francesca e Davide: salviamo Maggie, il cinema itinerante che ha fatto il giro del mondo

SANTARCANGELO. C’è un vecchio camion dei pompieri del 1975 che non spegne incendi, ma accende sogni.

Si chiama Maggie, ed è il cuore pulsante di Cinéma du Désert, il cinema itinerante alimentato a energia solare che dal 2009 porta cultura e sorrisi dove il buio sembrava invalicabile: dalla Mongolia al Burkina Faso, fino ai campi profughi in Grecia. Oggi Maggie è ferma, ma il suo viaggio non è finito.

Francesca Truzzi e Davide Bortot, i creatori di questo progetto partito da Santarcangelo, hanno un obiettivo ambizioso: rimettere Maggie in sesto per un ultimo, grande tour tra Costa d'Avorio, Ghana, Togo e Benin, in partenza entro la fine di marzo. Ma non è tutto qui. Al termine del viaggio, Maggie sarà donata a un’associazione locale che verrà formata per continuare a proiettare bellezza e consapevolezza (come il film sull’agroecologia “La Veine Verte”) in modo indipendente.

Per far sì che i motori tornino a girare e i proiettori a illuminarsi, è stata lanciata la campagna di crowdfunding “Adotta una Maggie – Cultura e gioia on the road” sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

La raccolta ha già superato il 31% dell’obiettivo, ma la sfida è ancora aperta: mancano circa 5.150 euro da raccogliere in poco più di due mesi per completare i lavori meccanici e il ripristino dell’impianto solare.

«Sostenere la campagna di crowdfunding significa rendere possibile un progetto culturale indipendente, accessibile e sostenibile, capace di creare occasioni di incontro e bellezza anche nei contesti più marginali», dichiarano gli ideatori. «Non si tratta soltanto di donare: si tratta di scegliere di esserci. Di trasformare un camion fermo in un cinema acceso sotto le stelle. Di permettere a una bambina di ridere, a una famiglia di ritrovarsi davanti a uno schermo, a una comunità di condividere un momento di bellezza».