Santarcangelo, i Ris nella casa di Lorena Vezzosi

SANTARCANGELO. Sopralluogo dei carabinieri insieme ai Ris di Parma questa mattina all’interno dell’abitazione di Lorena Vezzosi, in via Terranova 8 a Santarcangelo. La donna, originaria insieme all’ex marito Stefano Del Re del Cremonese, ma residente dal 2018 a Santarcangelo, nella notte di sabato 6 luglio è finita nelle acque del Po a Castelmaggiore dentro l’auto guidata dall’uomo. Gli accertamenti di oggi possono fare luce sull’ipotesi che la donna sia stata uccisa a casa e poi trasportata in auto. L’autopsia ha stabilito che Del Re è morto per annegamento ma ha anche detto che la donna era già morta prima che l’auto sprofondasse nelle acque del fiume.

Stando all’autopsia condotta nell’ospedale Maggiore di Cremona, la donna è deceduta per un colpo secco al cuore, trafitto da uno stiletto. Un’arma molto resistente che avrebbe causato la rottura di tre costole. Il corpo trafitto in maniera superficiale almeno altre cinque volte. L’arma del delitto non è stata ritrovata e nulla esclude che Del Re l’abbia gettata lungo la strada mentre raggiungeva il suo paese natale. Nell’appartamento di via Terranova a Santarcangelo gli investigatori avevano trovato la borsa e il cellulare della donna e mancherebbero un lenzuolo e un cuscino. Secondo una probabile ricostruzione Stefano, dopo aver litigato per l’ennesima volta con l’ex moglie preso dalla rabbia l’avrebbe aggredita con qualcosa che aveva a portata di mano. Gli investigatori protendono per un omicidio d’impeto non premeditato. Poi nell’inconsapevolezza del dopo, e preso dal panico, Stefano avrebbe pulito il più possibile casa.