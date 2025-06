Santarcangelo Festival, sostegno dal Comune di Rimini dopo il declassamento

RIMINI. Il Comune di Rimini interviene a sostegno di Santarcangelo Festival dopo il declassamento arrivato dal ministero della Cultura e il rischio di perdere i fondi governativi. «Creatività, innovazione, ricerca, coraggio, libertà: questo, da 55 anni, è il Festival di Santarcangelo», dicono il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Cultura Michele Lari. «Un’eccellenza culturale e artistica del nostro territorio capace nel corso del tempo di costruire e rafforzare il suo ruolo sulla scena contemporanea, oggi messa a rischio dal drastico declassamento operato dalla Commissione Progetti Multidisciplinari del Ministero della Cultura. Una svalutazione oggettivamente immotivata se, come dovrebbe essere, ci si sofferma solo sul merito di un Festival che da sempre si distingue per la sua proposta e per la sua dimensione spiccatamente internazionale. A nome del Comune di Rimini esprimiamo il massimo sostegno e vicinanza al Festival, dal direttivo ai volontari: un appoggio non solo formale per una realtà fortemente radicata nel territorio e sempre più anche nella nostra città, con spettacoli della rassegna ospitati nei nostri spazi e grazie anche ad esperienze quali Supernova, il progetto di Motus espressione di questa virtuosa rete locale. Alla vigilia della 55esima edizione, l’invito è di partecipare, come sempre più di sempre, per testimoniare ancora una volta coi fatti il valore indiscutibile del Santarcangelo Festival».