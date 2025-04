Santarcangelo. Disco Borgo riempie le vie del centro. Il Comune: «Una festa senza eccessi»

Spettacoli interattivi e musica per tutti i gusti, Disco Borgo dà il benvenuto alla bella stagione. Tempo di bilanci per l’evento che, sabato scorso, ha calamitato migliaia di spettatori a Santarcangelo, richiamando in primis tanti giovanissimi. Fa un passo avanti Luca Paganelli, assessore alle attività economiche e alla sicurezza della città che, anche in ragione del lavoro propedeutico e degli incontri con organizzatori, commercianti e residenti, elogia una serata «che ha sprigionato una bella energia». Le forze dell’ordine sono intervenute