Santarcangelo, boom turistico trainato dagli affitti brevi

SANTARCANGELO. Il settore turistico di Santarcangelo sta vivendo una vera e propria esplosione, guidata in maniera sorprendente dal comparto extralberghiero. Un’indagine di mercato condotta da Trademark rivela che negli ultimi dieci anni la crescita dei posti letto ha toccato un impressionante +61,9%, passando da 257 nel 2014 a 416 nel 2025. Un dato significativo che sottolinea il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori.

Il cuore di questa espansione risiede nelle strutture ricettive extralberghiere, che hanno registrato un balzo del +114,3%, passando da appena 21 strutture nel 2014 a ben 50 nel 2025. Questo include una vasta gamma di offerte, dai bed & breakfast alle case vacanza, dagli agriturismi agli alloggi privati per affitti brevi. La presenza complessiva di strutture sulle piattaforme di commercializzazione turistica è schizzata da 23 nel 2016 a 95 nel settembre 2024, un segnale evidente di come Santarcangelo stia diventando una meta sempre più ambita.

Se le strutture alberghiere hanno mostrato una crescita più contenuta, passando da 76 a 102 camere e da 118 a 167 posti letto, le strutture extralberghiere hanno raddoppiato i loro numeri: da 72 a 130 camere e da 139 a 249 posti letto nello stesso periodo. Questa tendenza riflette una crescente corrispondenza tra l’offerta di ricettività extralberghiera e la domanda, sia da parte dei turisti tradizionali che di coloro che visitano Santarcangelo per motivi di lavoro. Anche il fenomeno della sharing hospitality (ospitalità condivisa) sta prendendo piede, sebbene le statistiche ufficiali non riescano ancora a catturarne la piena portata.

La performance di Santarcangelo non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di crescita turistica che interessa l’intera Valmarecchia. Tuttavia, i dati della città romagnola spiccano per un’evoluzione percentuale nettamente superiore alla media provinciale e in linea con le tendenze regionali, paragonabile ad altre destinazioni di successo in Emilia-Romagna.

Questa espansione generalizzata, particolarmente evidente negli anni post-pandemia, ha portato a una moltiplicazione di unità alloggio, notti prenotate e incassi. Le notti prenotate in struttura sono passate da 382 nel 2016 a 5.349 nel 2023, con un incremento del 1.300% rispetto al 2016 e un +9,5% rispetto al periodo pre-Covid (2019). Questi numeri testimoniano una trasformazione significativa nel panorama ricettivo di Santarcangelo, che si sta affermando come una meta dinamica e sempre più attraente.