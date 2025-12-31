Sant’Ermete, due lutti in pochi giorni colpiscono la Trattoria Il Vecchio Campanile

RIMINI. «Il nostro anno finisce con altre lacrime. Dopo il secondo lutto che ha colpito le nostre famiglie il ristorante per alcuni giorni rimarrà chiuso. Ci scusiamo con tutti i nostri clienti. Chiediamo di comprendere il nostro dolore». Con questo messaggio sui social la famiglia Ciucci, il cui nome è legato alla gestione della Trattoria Il Vecchio Campanile di Sant’Ermete, ha annunciato la morte di Alessandro Ciucci, 50 anni. E’ morto a causa di un infarto come era successo pochi giorni prima, lunedì 22 dicembre, ad Attilio Casadei, di 74 anni (il funerale si è tenuto il 24).

I funerali di Alessandro si terranno venerdì 2 gennaio alle 10.30 alla chiesa parrocchiale di Sant’Ermete, partendo dall’ospedale di Santarcangelo alle 9.30.

