Sant’Agata Feltria, via alla Fiera del Tartufo Bianco GALLERY

SANT’AGATA FELTRIA. «La pioggia è una benedizione per il tartufo, e come tale la accogliamo» ha dichiarato Marco Davide Cangini, esperto di tartufi e colonna della Pro Loco di Sant’Agata Feltria, aprendo la 41ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato, una delle manifestazioni enogastronomiche più attese e prestigiose d’Italia. Il tuber magnatum pico sarà protagonista nel borgo dell’alta Valmarecchia per tutte le domeniche di ottobre (5, 12, 19, 26) e domenica 2 novembre.

All’inaugurazione, oggi alle 11.30 erano presenti l’assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, il presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, e il Prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, il Questore di Rimini Olimpia Abbate, la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Federica Gonzato.

Ad accoglierli, il sindaco del comune di Sant’Agata Feltria (proprietario della manifestazione) Goffredo Polidori e il presidente della Pro Loco, nonché organizzatore della manifestazione, Stefano Lidoni. Presenti anche Antonio Berloni, patron della Indel, e Bruno Piraccini, presidente di Orogel da anni partner della manifestazione santagatese.

La cerimonia si è svolta nel Teatro Mariani, simbolo del borgo, e «candidato a patrimonio dell’Unesco, il cui investimento definitivo è previsto nel 2026. – ha ricordato in apertura il sindaco Goffredo Polidori – Il tartufo rappresenta una eccellenza e una risorsa enogastronomica, sia per gli aspetti legati direttamente al mercato, sia per il richiamo turistico che esercita» ha proseguito il primo cittadino ricordando i dati dei primi 6 mesi del 2025: arrivi +31,9%, presenze +21,8%.

«C’è ancora tanto da fare ma la strada intrapresa è quella giusta – ha rilanciato il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, anche nel ruolo di presidente di Visit Romagna – Qui si respira vera passione per il territorio e senso di comunità», il commento di Sadegholvaad che ha ricordato come quella 2025 fosse la sua 19esima fiera vissuta da amministratore in un borgo per il quale ha un debole.

«La candidatura Unesco del teatro è ambiziosa ma vera, e testimonia di un importante lavoro di squadra, lo stesso che facciamo in Regione. – ha assicurato l’assessora Roberta Frisoni – Va in questa direzione anche il nuovo progetto speciale dedicato ai borghi». La Frisoni ha lanciato anche un nuovo orizzonte: «Alla prossima edizione vorrei arrivare in bici, segno di un nuovo ambito da percorrere», ha detto non prima di aver applaudito la Pro Loco e i volontari.

Solo nel 2024, si è stimato che i volontari Pro Loco abbiamo prodotto 6.000 ore di volontariato. «Come attesta la parola, lavoriamo per il paese, proprio come il Comitato Beni Culturali che gestisce il Teatro, il Giardino della Speranza che si occupa del Museo di San Girolamo e la Santagatese nello sport. – il cuore dell’intervento del presidente Pro Loco Stefano Lidoni – Il nostro impegno è annuale e a cadenza settimanale: ci incontriamo, infatti, una volta a settimana. Registriamo l’aumento dei giovani volontari e una sempre più stringente unione di intenti con l’Amministrazione Comunale».

Ad aprire la 41ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco è stato il pianista, compositore e cantante lirico Raffaello Bellavista che ha cantato a cappella l’Inno di Mameli, imitato da tutto il pubblico presente in piedi. Bellavista tra l’altro canterà a Roma in dicembre in occasione del Giubileo.

La pioggia che ha “bagnato” l’esordio della Fiera edizione 2025 non ha comunque fermato i visitatori. Il “Capannone dei Ristoranti” è stato preso d’assalto fin dalle ore 12. Presenti anche visitatori inglesi, francesi e svizzeri (giunti in pulmann). La RetroMarching Band ha animato la giornata con spettacoli itineranti, suoni e colori. Nel pomeriggio le condizioni meteo sono migliorate come pure l’affluenza di pubblico.

Quest’anno la Fiera si presenta con il claim “Autentico Capolavoro”, un omaggio al fascino unico di questo tubero e alla magia che si respira tra le vie del paese.

Accanto ai profumi del tartufo, anche 160 stand merceologicamente vari (numero in aumento di alcune unità) mentre i mestieri antichi trovano spazio in due aree dedicate ad “Artigiani al lavoro”. La prima, da piazza del Tartufo all’ingresso della Rocca, propone oggetti in legno, ferro, stoffa, rame e ceramica; mentre in via Celli, “Mestieri di una volta” vedrà all’opera artigiani come cestaio, impagliatore, vetraio, mosaicista e altri maestri del fare.

Il programma si arricchisce con l’area “WINE 2025 - cultura e piacere del vino”.

Per tutto il mese di ottobre e domenica 2 novembre la Fiera di Sant’Agata Feltria è pronta ad accogliere turisti e appassionati con servizi di accoglienza potenziati, tra cui aree camper attrezzate a pochi passi dal centro storico.