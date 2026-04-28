Sant’Agata Feltria, incidente sul lavoro: colpito da un blocco di cemento, operaio grave in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina a Sant’Agata Feltria, dove un operaio 61enne è stato trasportato in gravi condizioni in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. Dai primi rilievi, l’uomo, dipendente di una ditta al lavoro sull’elettrodotto, sarebbe stato colpito da una spalla da un blocco di cemento staccatosi da una gru. I colleghi di lavoro hanno allertato i sanitari del 118, intervenuti inizialmente con ambulanza e automedica. È stata poi attivata l’elimedica che ha trasportato il ferito (sempre cosciente) al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto anche i Carabinieri di Novafeltria.