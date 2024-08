Sant’Agata Feltria, 5 giovani scout salvati nella notte dal Soccorso alpino

La stazione monte Falco è intervenuta con tre squadre nella notte di martedì 6 agosto per soccorrere un gruppo scout composto da 5 giovani che aveva perso l’orientamento in località Sant’Agata Feltria (RN). I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, attivati dalla Centrale Operativa del 118, hanno iniziato le ricerche alle 22:00 e dopo circa 1h hanno trovato i giovani in una zona impervia : l’operazione ha richiesto 1h circa per l’evacuazione del gruppo mentre la conclusione dell’intervento è avvenuta poco prima delle 2:00 di notte dopo aver riportato il gruppo in salvo in una zona sicura. Il gruppo era composto da 5 giovani di 16 anni di cui due residenti a Bologna e tre a Ferrara.