San Mauro, fuggiasco in primavera, denunciato dalla Pl a Cesena in estate

Doppia fuga con inseguimento in primavera, denuncia arrivata ora al termine delle lunghe e complesse indagini della polizia locale di San Mauro Pascoli.

I fatti iniziano in primavera. Una pattuglia della polizia locale è in zona iper che fa i controlli con il Targa System. Al passaggio di una Bmw scatta la segnalazione che l’auto è priva di copertura assicurativa. Gli agenti azionano i lampeggianti, ma l’automobilista accelera. E quando fanno partire anche le sirene inizia la fuga vera e propria. La Bmw si dirige a folle velocità verso il paese rivierasco, sfiorando pedoni, ciclisti e altri mezzi. Gli agenti rinunciano all’inseguimento per non mettere a repentaglio l’incolumità delle persone. Il giorno dopo la stessa pattuglia individua la stessa auto a San Mauro Mare, vicino al confine con Bellaria. Si avvicinano, ma l’autista si libera con una manovra spericolata e inizia una seconda fuga con inseguimento con sirene e lampeggianti. Presto interrotta sempre per non mettere a rischio gli altri utenti della strada.

Si passa così alle complesse indagini. La Bmw risulta intestata a un moldavo residente in provincia di Ancona. Rintracciato, racconta di aver ceduto l’auto a una persona che gli aveva assicurato che avrebbe fatto il passaggio di proprietà, ma poi evidentemente non aveva mantenuto la promessa. Ha fornito il numero di telefono di un 23enne di origine bosniaca ufficialmente residente a Rimini. Ma i vigili si ricordano di averlo controllato recentemente come domiciliato, insieme a dei connazionali, presso un affittacamere della frazione rivierasca. Quando lo vanno a cercare si scopre, però, che si era trasferito. Poi viene ritrovato a Cesena, dove era andato ad abitare, grazie alla collaborazione con la polizia locale del posto. A questo punto per il 23enne pluripregiudicato per reati gravi e di vario genere è scattata la denuncia a piede libero per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Ne dovrà rispondere in tribunale.