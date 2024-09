San Marino, tragedia sulla Superstrada: muore centauro di 77 anni

Tragedia a Domagnano: perde la vita un centauro di 77 anni. Era in sella ad una moto Bmw di grossa cilindrata il sammarinese, Quarto Gasperoni, classe 1946, quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo, crollando rovinosamente sull’asfalto mentre stava partecipando al Giro dei Castelli, organizzato dal Motoclub Pennarossa.

Il dramma si è consumato, nella mattinata di ieri, poco prima delle 11, in via XXV Marzo in prossimità della rotatoria “Serenella” lungo la corsia ascendente della Superstrada (direzione di marcia Fiorina - Borgo Maggiore). Per l’uomo, considerate le gravi lesioni che ha riportato nella caduta, non c’è stato nulla da fare e qualunque tentativo di rianimarlo è risultato vano. I sanitari del 118, accorsi sul posto a sirene spiegate, hanno tentato di far ripartire il suo cuore con le necessarie manovre per diversi minuti, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono accorse anche diverse pattuglie fra: polizia civile, gendarmeria, oltre che la guardia di rocca, per ricostruire la dinamica dei fatti ma anche per eseguire i rilievi del caso, mettendo in sicurezza la strada. A perdere la vita nel sinistro, come detto, Quarto Gasperoni che avrebbe compiuto 78 anni nel mese di ottobre. L’uomo era uscito di casa nella mattinata per un giro in moto. Un momento di svago domenicale, il suo, che si è trasformato presto in un viaggio senza ritorno. Al momento non risulta che nell’incidente stradale siano stati coinvolti altri mezzi, né tanto meno risultano altri feriti. Le indagini sono ancora in corso per stabilire se a togliere la vita a Quarto Gasperoni sia stato un malore poi divenuto fatale, oppure qualche problema legato alla strada. Gasperoni lascia la moglie e tre figli, due dei quali ex calciatori della nazionale sammarinese.