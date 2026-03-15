San Leo, scivola e si fa male a una caviglia durante un’escursione, interviene il Soccorso Apino

SAN LEO. Mentre fa trekking da solo, scivola, si fa male alla caviglia e non riesce più a proseguire. Nella tarda mattinata di oggi, sui monti Tausani, nei pressi della frazione di Pietramaura, in comune di San Leo, un 55enne residente a Cesena è stato notato da un tecnico della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino che stava effettuando un’escursione personale. Notando la difficoltà dell’escursionista il tecnico ha attivato i colleghi del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna e sul posto sono intervenute due squadre di tecnici volontari che hanno provveduto all’immobilizzazione dell’infortunato. L’escursionista è stato quindi posizionato su una barella portantina e trasportato lungo il sentiero fino al punto in cui è arrivata l’ambulanza alla quale è stato affidato.