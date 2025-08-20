San Leo, da fortino a casa vacanze: “I clienti? 100% stranieri”

La casa-vacanze sbanca in Valmarecchia. Lo segnala The Same Roof, società che vi gestisce due strutture: Palazzo Serre a San Leo, dotata di 8 camere e 10 bagni che può ospitare sino a 17 ospiti e Le Contrade di Santarcangelo, «5 stanze per un totale di 12 posti letto, ovvero un’oasi di pace nel cuore del borgo, per assaporare la vita di paese sotto casa potendo contare però sul silenzio valorizzato da panorami mozzafiato». Risalente all’11esimo secolo, il complesso leontino ha subito diversi rimaneggiamenti. Eretto come fortino militare per presidiare l’unica strada che collegava San Leo a Rimini, è stato poi assorbito nelle proprietà agricole del vicino convento di Sant’Igne. «Tuttora immerso nel verde, è l’ideale per prendere fiato dagli impegni quotidiani», come rimarcano i gestori. In passato entrambe le strutture erano B&amp;B, rilevati rispettivamente nel 2022 il fortilizio e in quest’annata la dimora clementina. Ora grazie alla nuova formula si punta su affitti brevi «che richiamano famiglie o gruppi di amici per una media di 5-6 giorni». A prenotare, viene chiarito, «sono al 100% stranieri in una classifica che vede in testa il Belgio, seguito da Olanda e Regno Unito». A fare la differenza nella promozione sono le vetrine online, ma in seguito i clienti, sperimentata la proposta, cercano il brand direttamente su Facebook o Instagram «per evitare il costo aggiuntivo della commissione che viaggia in media sul 15%».