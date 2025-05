San Leo, conclusi i lavori le tratto del Marecchia a Ponte Santa Maria Maddalena

A Ponte Santa Maria Maddalena, nel comune di San Leo, dov’era il cemento scorre il fiume Marecchia. È il risultato di un intervento finanziato dalla Regione concluso in questi giorni e che, con la completa demolizione di una vecchia briglia sostituita da una soglia in massi ciclopici e verde, ha saputo ricreare un ambiente naturale bello, sicuro e libero dal cemento, che restituisce a cittadini e visitatori la fruizione di un importante tratto fluviale. I lavori di sistemazione sono stati finanziati complessivamente con 900mila euro - in parte dal Commissario straordinario alla ricostruzione nella fase di urgenza e in parte dal Dipartimento nazionale di Protezione civile - e realizzati in modo da creare un connubio fra riqualificazione fluviale e messa in sicurezza della vallata senza cementificazioni, rispettando l’andamento naturale del fiume.