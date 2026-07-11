San Giovanni in Marignano. Scende dall’auto e viene schiacciato

Un terribile incidente si è verificato nella giornata di ieri a San Giovanni in Marignano. A rimanere coinvolto è stato un uomo di 58 anni. L’episodio si è consumato poco prima di mezzogiorno, quando il malcapitato ha parcheggiato la propria vettura lungo una via in pendenza.

Secondo quanto ricostruito, da parte dei carabinieri della Compagnia di Cattolica intervenuti sul posto, dopo che l’uomo è sceso dal veicolo l’auto si è sfrenata e il 58enne si è improvvisamente ritrovato il mezzo addosso, presumibilmente a causa di un cedimento del freno a mano. Il mezzo, acquisendo inerzia lungo il tratto inclinato, ha poi travolto il malcapitato. Nonostante la gravità della situazione e la violenza dell’impatto, il 58enne è riuscito, con uno sforzo estremo, a divincolarsi dal peso della vettura e a richiedere autonomamente i soccorsi.

La macchina della sanità si è attivata immediatamente: sul luogo dell’incidente sono arrivati in tempi brevi i sanitari del 118, supportati dagli operatori delle forze dell’ordine per i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell’area.

Data la dinamica dell’incidente e le condizioni cliniche rilevate sul momento, i medici hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’eliambulanza per ridurre i tempi di trasferimento verso una struttura specializzata.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto per quanto possibile, presentando un serio trauma toracico da schiacciamento. La situazione è apparsa fin da subito molto delicata, anche perché, nel frangente del soccorso e prima del caricamento sul velivolo, il ferito ha perso conoscenza. Il volo di emergenza è stato diretto all’ospedale Bufalini di Cesena, centro di riferimento regionale per i traumi gravi, dove l’uomo è stato preso in carico dall’equipe medica del reparto di rianimazione.

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