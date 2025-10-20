San Giovanni in Marignano, incidente sul lavoro: muore cadendo dal tetto di un capannone

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, nella zona industriale Tavollo a San Giovanni in Marignano. A perdere la vita in un incidente sul lavoro, un operaio di 64 anni, G.R le iniziali, residente a Pesaro. L’uomo, da quanto si è appreso, si trovava sul tetto di un capannone di un’azienda, quando è caduto da un’altezza di circa sette-otto metri. Secondo le prime ricostruzioni, il 64enne, dipendente di una ditta di catering pesarese, era salito sul tetto per portare delle vivande ad alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione quando avrebbe messo un piede su un lucernario che ha ceduto, facendolo precipitare nel vuoto. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto è risultato immediato l’arrivo dei sanitari del 118, che data la gravità della situazione hanno fatto partire l’eliambulanza da Ravenna.

Così la sindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli: “In questa tarda mattinata le forze dell’ordine ci hanno comunicato che un cittadino pesarese ha perso la vita in un cantiere nella zona industriale di San Giovanni. Un dramma improvviso, una perdita preziosissima che ha scosso l’Amministrazione comunale e tutta la comunità marignanese. Siamo vicini alla famiglia e a tutti i cari, a cui ci stringiamo con profonda commozione”.