San Clemente revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e la conferisce a Giacomo Matteotti

Revocata la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e approvata la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti. Il Consiglio Comunale di San Clemente lo ha deciso, all’unanimità, nella seduta di ieri, giovedì 24 aprile 2025.

Così la sindaca Mirna Cecchini nel suo discorso di ieri: “Non si tratta di riscrivere la Storia ma di prendere atto della Storia. Con responsabilità e consapevolezza. Prendo quindi altresì atto della cittadinanza onoraria conferita nel 1924 (fatto di cui siamo peraltro venuti da poco tempo a conoscenza) ma chiedo a questo Consiglio comunale di assumersi la responsabilità di revocarla in considerazione dei fatti che oggi abbiamo la fortuna di poter valutare e giudicare con lucidità e libertà. Si tratta di un passato costellato da atrocità, economia inesistente, azzeramento in modo scientifico, quasi chirurgico, del pensiero critico. Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini significa prendersi la responsabilità di giudicare con determinazione e piena maturità un passato costellato da atrocità, economia inesistente, azzeramento, in modo scientifico, quasi chirurgico, del pensiero critico. È vero: è un gesto simbolico, eppure parallelamente concreto. La nostra comunità non ha mai onorato e mai lo farà, chi ha calpestato donne e uomini togliendo a essi dignità e principi inalienabili. I paradigmi racchiusi nella nostra Carta Costituzionale - simbolo di democrazia, nonché l’ossatura del nostro Stato - nascono dall’antifascismo, e questi valori non sono negoziabili”.