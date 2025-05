San Clemente, investitori internazionali nel gruppo Casa Optima

SAN CLEMENTE. Casa Optima, il gruppo multibrand di gelato artigianale, pasticceria e bere miscelato, annuncia l’ingresso nel capitale di un gruppo di investitori internazionali guidati da Terlos LLP, società di investimento focalizzata su marchi consumer europei. Tra i suoi limited partner esclusivi figura Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), uno dei più grandi e autorevoli fondi sovrani al mondo. Il nuovo assetto azionario prevede inoltre la partecipazione di GIC (Government of Singapore Investment Corporation), altro fondo sovrano di primaria importanza a livello globale, che entra come co-investitore. «Insieme a Charterhouse Capital Partners», spiega Casa Optima in un comunicato, «abbiamo intrapreso un profondo percorso di trasformazione, rafforzando la leadership globale nel settore degli ingredienti per gelateria artigianale e pasticceria. In questi anni, abbiamo ampliato in modo significativo il portafoglio attraverso importanti acquisizioni strategiche – tra cui Modecor, Giuso, Blend Coberturas e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani – creando un polo di eccellenza del made in Italy riconosciuto a livello internazionale. A questa crescita si è affiancato un forte impegno nell’innovazione, con investimenti in ricerca e sviluppo, e nel rafforzamento della governance, con l’ingresso di figure di grande esperienza e visione. Il management, guidato dal CEO Francesco Fattori e dal Presidente Javier Ferrán, continuerà a condurre Casa Optima lungo un percorso di crescita ambizioso, puntando sia sullo sviluppo organico sia su nuove opportunità strategiche».