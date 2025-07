San Clemente, Casa Optima raggiunge i 260 miliioni di ricavi, il 70% delle vendite dall’estero

SAN CLEMENTE. Ricavi in crescita a 260 milioni di euro, in progresso dell’11% rispetto all’anno precedente con una performance sostenuta da un forte incremento dei volumi e una crescita in linea con il Piano industriale del Gruppo. Casa Optima, gruppo italiano attivo in oltre 150 Paesi e titolare di otto marchi tra i più diffusi e apprezzati nel mercato del gelato artigianale, della pasticceria di alta qualità e del bere miscelato, ha comunicato i risultati dell’esercizio 2024.

«Casa Optima», si legge in una nota diffusa dal gruppo, «ha rafforzato inoltre la propria espansione geografica sui mercati internazionali, mantenendo al tempo stesso un forte presidio industriale in Italia e rafforzando la leadership come polo di eccellenza del Made in Italy a livello globale. Il 70% delle vendite è stato generato al di fuori dei confini nazionali, con performance significative realizzate sia in aree geografiche più mature come l’Europa sia in geografie emergenti come il Medio Oriente e l’Asia.

Francesco Fattori, CEO di Casa Optima, sottolinea: «Il 2024 ha visto la nostra realtà espandersi e consolidarsi come gruppo internazionale capace di competere nei mercati più dinamici, con una proposta sempre più ampia e una visione orientata all’innovazione e alla crescita responsabile. Il tutto confermandoci quali ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo, grazie alla presenza nel nostro perimetro di marchi prestigiosi e storici che rappresentano l’autenticità e la tradizione dell’artigianalità del nostro Paese, come Mec3, Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, Giuso e Modecor. Abbiamo continuato a investire sulle persone, sull’espansione globale dei nostri brand e sulla qualità delle relazioni con i clienti. Forti di un primo semestre 2025 molto positivo, ci prepariamo ad affrontare una nuova fase di sviluppo con il fondo internazionale Terlos LLP e con gli altri nuovi importanti co-investitori, pronti a cogliere tutte le opportunità offerte dai mercati a più alto potenziale, continuando a diversificare la nostra offerta anche oltre il gelato».

«La crescente diversificazione del portafoglio», prosegue la nota, «ha consentito al Gruppo di rafforzare ulteriormente la propria presenza nei mercati non legati al gelato, core business dell’azienda, affermandosi come un modello multibrand in grado di intercettare le nuove tendenze del consumo fuori casa. Gli ambiti della pasticceria di alta qualità e del bere miscelato nel 2024 hanno raggiunto circa il 30% del fatturato complessivo del Gruppo grazie al consolidamento dei vari brands “Pastry” e all’estensione della presenza commerciale nel beverage con il brand DOuMIX? in oltre 60 Paesi».

«L’innovazione», aggiunge Casa Optima, «continua a rappresentare un asse strategico fondamentale per il Gruppo, con un piano sempre più globale che ha raggiunto un’incidenza record pari all’11% sulle vendite complessive 2024. Un risultato che conferma la forza e la resilienza della pipeline di sviluppo, capace di anticipare le tendenze e di generare valore continuativo. Parallelamente, Casa Optima ha continuato a puntare sull’espansione della propria struttura organizzativa. Nello scorso esercizio gli investimenti in marketing sono aumentati del 15% rispetto al 2023, mentre è stata potenziata la rete vendita estera con l’inserimento di nuove figure commerciali dedicate allo sviluppo su diversi mercati esteri. Dal punto di vista finanziario, la forte generazione di cassa ha consentito al gruppo di completare con successo, nel corso dell’esercizio, un’operazione di rifinanziamento da 360 milioni di euro con Goldman Sachs, volta a sostenere l’espansione organica e inorganica. A conferma della fiducia nel percorso di crescita intrapreso, a maggio 2025 è stato inoltre firmato l’accordo per il passaggio di proprietà da Charterhouse Capital Partners a Terlos LLP, fondo internazionale che annovera tra i suoi partner Javier Ferrán, Presidente del Consiglio di amministrazione di Casa Optima, e il fondo sovrano di Abu Dhabi, a cui si affiancherà il fondo sovrano d’investimento di Singapore (GIC). Un’operazione che segna l’inizio di una nuova fase strategica, orientata al rafforzamento del posizionamento competitivo e all’accelerazione di opportunità di sviluppo nei mercati chiave del Gruppo».