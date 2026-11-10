San Clemente, Casa Optima fa spesa nei Paesi Bassi: acquisita azienda da 6 milioni di ricavi

SAN CLEMENTE. Casa Optima, gruppo leader mondiale nel settore del gelato artigianale, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato, comunica l’acquisizione del 100% del capitale di Laan Heiloo B.V., storico distributore di ingredienti e prodotti per gelaterie nei Paesi Bassi finora attivo con il brand Nic Gelato. L’operazione è stata sottoscritta e contestualmente perfezionata con Nic Group, business unit di Orkla Food Ingredients.

Fondata nel 1955, Laan Heiloo vanta oltre settant’anni di attività al servizio delle gelaterie olandesi. Nata nella distribuzione di forniture ed accessori per gelaterie, la società ha progressivamente ampliato l’offerta agli ingredienti italiani per gelato artigianale, accompagnando lo sviluppo del settore nei Paesi Bassi. Nel 2025 la società ha registrato ricavi pari a quasi 6 milioni di euro. Oggi serve gelaterie indipendenti, piccole catene e altri operatori del fuori casa con un’ampia gamma di prodotti destinati ai professionisti del settore.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di rafforzamento di Casa Optima nell’Europa settentrionale e consente al Gruppo di acquisire un presidio commerciale diretto nei Paesi Bassi. L’integrazione di Laan Heiloo permetterà di sviluppare la presenza dei marchi di Casa Optima presso la clientela del distributore e di raggiungere nuovi clienti attraverso il potenziamento della rete di vendita. Il piano prevede l’inserimento di nuove risorse dedicate al mercato olandese, con l’obiettivo di ampliare la copertura del territorio e rafforzare il servizio ai gelatieri.

Francesco Fattori, CEO di Casa Optima, ha dichiarato: «Questa operazione, nata da una relazione commerciale avviata oltre trent’anni fa tra Laan Heiloo e il gruppo Casa Optima, ci consente di essere ancora più presenti sul territorio e di seguire più da vicino i nostri partner commerciali», spiega Francesco Fattori, Ceo di Casa Optima, «rispondendo con maggiore efficacia alle opportunità del mercato. Rafforzeremo il team e la rete di vendita, affiancando alle competenze locali della società i prodotti, l’innovazione e in generale il supporto dell’intero Gruppo».

Negli ultimi anni, e in particolare nel post-pandemia, il mercato olandese del gelato ha registrato un ampliamento dei punti vendita, passati da circa 1.040 nel 2020 a 1.250 nel 2024, con un incremento complessivo di oltre il 20%.

Nell’operazione, Casa Optima è stata assistita da Baker Tilly N.V. per le attività di due diligence e per gli aspetti contrattuali e dallo studio Schut Notarissen B.V. per gli adempimenti notarili. Le attività di strutturazione della governance sono state supervisionate dalla funzione legale interna del Gruppo, con il supporto di Baker Tilly N.V..