Saludecio, grazie al 28enne Enrico Venturini nasce la prima micro-distilleria di grappa dell’Emilia Romagna

Si chiama “Il Cerro distilleria” ed è la prima micro-distilleria di grappa della Regione Emilia Romagna. A realizzarla in località Cerreto, nel Comune di Saludecio, il 28enne Enrico Venturini. «Desideravo creare qualcosa sul mio territorio, con quello che mio territorio offre», spiega. Sabato scorso si è svolta l’inaugurazione, con tanto di festa all’aperto e musica, ma la passione verso questo lavoro viene da lontano. «La prima volta che ho provato a distillare - ricorda Venturini - avevo 14 anni. Ho utilizzato un piccolo alambicco che mio nonno, che aveva la vigna, utilizzava per distillare la grappa. Da quel momento mi sono appassionato sempre più. Verso i 18 anni ho fatto un nuovo impianto e quando facevo assaggiare la grappa che producevo, ricevevo sempre complimenti. Così oggi questa passione è diventata anche un’attività».

Quella a Saludecio è una realtà unica in tutta la Regione: «Sono la prima distilleria in Emilia-Romagna a produrre grappa - conferma Venturini -. Ne ho la certezza perché me l’ha detto l’Agenzia delle Dogane quando ho richiesto la licenza. Esistono altri produttori di liquori, ma si tratta di opifici di trasformazione. Io invece produco alcol direttamente dalla materia prima».

L’attenzione verso le materie prime utilizzate è massima, legata alla volontà di valorizzare gli uvaggi della zona: «Sono la prima distilleria che utilizza esclusivamente vitigni romagnoli - spiega Venturini -. In questo momento produco quattro grappe giovani, tutte da monovitigno: una da vinacce di Sangiovese, una da Pagadebit una da Rebola ed una grappa Sangiovese aromatizzata alla ruta. Avendo una produzione massima di 1500 bottiglie l’anno, posso lavorare vinacce molto fresche, riuscendo a conservare così tutto l’aroma e a produrre un prodotto di qualità».

Quella imbottigliata ad aprile è la prima produzione della nuova azienda saludecese. «La distillazione è avvenuta tra settembre e novembre dell’anno scorso - precisa Venturini -, dopo la vendemmia. Le grappe maturano per qualche mese, poi avviene la parte finale della lavorazione con imbottigliamento ed etichettatura».

Per gli acquisti è possibile rivolgersi direttamente in azienda (via Canova 443), sabato e domenica dalle 9 alle 17, oppure in enoteche e rivenditori di vino della zona.