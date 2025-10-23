Saludecio, alcol ai minori, chiuso per 10 giorni un circolo ricreativo

SALUDECIO. I Carabinieri della Stazione di Saludecio hanno notificato oggi un provvedimento di sospensione della licenza di pubblico esercizio per dieci giorni, emesso dal Questore di Rimini ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un circolo ricreativo del territorio. La misura ha origine da un’attività di controllo e vigilanza svolta dai militari del locale comando, nel corso della quale è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori, in violazione delle norme che regolano l’esercizio di tali attività.

L’accertamento ha fatto emergere comportamenti ritenuti idonei a pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica, con conseguente segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sulla base della proposta avanzata dai Carabinieri, il Questore di Rimini ha quindi disposto la temporanea chiusura del locale, ritenendo necessario interrompere situazioni potenzialmente pericolose e garantire il rispetto della legalità.