Rubano due bici elettriche del valore di 10mila euro: denunciato un uomo, si cerca la complice

È stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso l’autore del furto di due biciclette. Lo scorso 20 luglio era giunta una telefonata alla Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in cui un uomo raccontava di stato vittima di un furto di due biciclette elettriche del valore di 10.000 euro, che erano legate ad un albero con le rispettive catene e lucchetti, nei pressi del lungomare Augusto Murri.

In seguito ad un’attenta attività di indagine e perlustrazione, effettuata anche mediante la visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza gli agenti scorgevano un uomo straniero, conosciuto alle forze di Polizia per i numerosi precedenti di polizia, che si aggirava con fare sospetto nella zona indicata dal denunciante. Dai filmati, si notava l’uomo che, dopo un’oretta circa, tornava nei pressi delle biciclette cominciando ad armeggiare attorno ad esse con forza e decisione, usando una tenaglia. A pochissimi metri di distanza, si intravedeva una donna, anche lei già conosciuta alla Polizia per i reati pregressi, che fungeva da “palo” all’uomo, per poi aiutare il complice nel liberare le biciclette dalle catene. Successivamente i due, entrati in possesso delle bici, si allontanavano, transitando proprio davanti alle telecamere. Tale evento permetteva di identificare compiutamente i due, per cui si procedeva al relativo rintraccio e alla sequenziale denuncia per furto aggravato in concorso. La donna, al momento, risulta irreperibile; procedono le indagini per la sua individuazione.