Ruba due volte nel suo bar preferito, poi torna a farci colazione: ladro bloccato dalla Polizia

È stato individuato e denunciato dalla Squadra Mobile della polizia di Stato il 35enne riminese accusato di essere il presunto responsabile di una serie di furti e spaccate di notte ad ottobre in alcuni esercizi commerciali della zona. Merito di una tempestiva attività di indagine svolta dagli agenti, con la collaborazione dei colleghi delle volanti della Questura, che per primi erano arrivati nei luoghi dove erano stati consumati i furti.

Nello specifico, nelle serate del 12, del 14 e del 31 ottobre, durante l’orario di chiusura un uomo, con il volto completamente travisato, si era introdotto rispettivamente all’interno di un bar (per due volte) e di un albergo, asportando, nel primo caso, denaro contante dalla cassa per circa mille euro, mentre nell’hotel alcuni attrezzi da lavoro, uno smartphone e altri oggetti. Il 31 ottobre, sempre mediante l’effrazione di porte o finestre, ha portato a termine un ulteriore colpo presso lo stesso bar, portando via il fondo cassa ma venendo nuovamente immortalato dal sistema di videosorveglianza. Locale, colpito due volte in pochi giorni, dove lui è molto conosciuto in quanto cliente abituale, tanto da essere stato notato dagli investigatori una mattina mentre era intento a fare colazione.