Routes Europe 2026: dal 18 al 20 maggio Rimini sarà la capitale europea del trasporto aereo

Rimini
  • 14 maggio 2026
Routes Europe 2026: dal 18 al 20 maggio Rimini sarà la capitale europea del trasporto aereo

Compagnie aeree, aeroporti, operatori turistici e grandi player internazionali del trasporto aereo si danno appuntamento per la prima volta in Emilia-Romagna per Routes Europe 2026, il principale evento europeo dedicato allo sviluppo delle rotte aeree e alla connettività internazionale. Ad ospitare la 19^ edizione della manifestazione promossa da Aviation Week sarà Rimini, che per tre giorni diventerà la Capitale europea del trasporto aereo: dal 18 al 20 maggio al Palacongressi si riuniranno oltre 1.200 delegate e delegati provenienti da tutta Europa e dai principali mercati internazionali del settore aviation per un confronto sulle prospettive di sviluppo della mobilità aerea, del turismo internazionale e delle future strategie di connessione tra territori e mercati globali.

In programma oltre 5mila incontri B2B tra compagnie aeree, aeroporti, destinazioni, operatrici e operatori del comparto, insieme a panel, tavole rotonde e momenti di approfondimento dedicati all’evoluzione del trasporto aereo europeo e internazionale. Attesi rappresentanti di oltre 120 compagnie aeree – tra cui British Airways, Lufthansa, Air France, Wizz Air, Easyjet, United Airlines, Air Canada, Volotea, Vueling, China Southern Airlines, Eurowings, Jet2.Com, Tap, Sas, Transavia – oltre a delegazioni di circa 400 aeroporti.

L’evento rientra nella strategia regionale di sviluppo della rete aeroportuale integrata dell’Emilia-Romagna ed è frutto della collaborazione tra Regione, Comune di Rimini, Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini e San Marino, Repubblica di San Marino e Italian Exhibition Group, con il supporto del ministero del Turismo. Una vetrina internazionale che punta anche a rafforzare l’attrattività turistica e la competitività del territorio, favorendo nuove opportunità di collegamento con i mercati europei ed extraeuropei.

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La presentazione di oggi

Al taglio del nastro, lunedì 18 maggio al Palacongressi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a Turismo e Commercio, Roberta Frisoni. Presenti il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il vicepresidente Air Transport Events, Informa Markets, Steven Small, l’amministratore delegato AIRiminum, Leonardo Corbucci, il presidente Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti, e il segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expo, l’Informazione e l’Attrazione agli Investimenti Turistici della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati. Parteciperanno anche i quattro scali aeroportuali regionali – Bologna, Parma, Forlì e Rimini – con uno stand dedicato e agende di incontri con vettori e operatori internazionali.

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