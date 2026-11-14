Romagna, torna nei negozi Coop “Riaccolto”: la passata bio che sfida il caporalato

Torna sugli scaffali dei punti vendita romagnoli di Coop Alleanza 3.0 “Riaccolto – La Terra della libertà”, la passata di pomodoro biologica da 420 grammi nata nelle campagne del Foggiano da un progetto di agricoltura sociale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo.

Il rilancio su scala nazionale riguarda quasi 350 negozi in otto regioni, coinvolgendo in modo capillare anche il territorio romagnolo e imolese: il prodotto è infatti disponibile in 20 punti vendita a Ravenna e provincia, 13 nel Riminese, 7 tra Forlì e Cesena, oltre ai negozi dell’area di Imola (compresi nei 50 dell’area metropolitana bolognese). L’iniziativa, presentata oggi a Bari alla presenza, tra gli altri, del presidente di Coop Alleanza 3.0 Domenico Trombone e dei rappresentanti delle realtà sociali pugliesi, arriva a pochi giorni dal decimo anniversario della legge 199/2016 contro il caporalato.

Dietro questo barattolo c’è una filiera etica che coinvolge direttamente dalla semina alla raccolta i braccianti agricoli ospiti della foresteria di Casa Sankara, una comunità che accoglie oltre 500 persone sottratte allo sfruttamento. Il progetto unisce il consorzio di cooperative sociali Oltre, l’associazione Ghetto Out - Casa Sankara e le cooperative Africa di Vittorio, Altereco e Ortovolante, con il sostegno di Legacoop Puglia e della stessa Coop Alleanza 3.0. Nei supermercati e negli ipercoop della Romagna, la passata sarà accompagnata da materiali informativi per raccontare ai consumatori come una spesa consapevole possa favorire l’inclusione sociale e la legalità. I numeri confermano d’altronde l’apprezzamento dei soci e dei clienti: dopo gli oltre 281mila barattoli di pelati venduti tra il 2021 e il 2025, la nuova passata biologica ha già superato quota 67mila pezzi venduti fino alla fine dello scorso ottobre.