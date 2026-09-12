Romagna, scuola e trasporti: al via gli orari invernali di Start Romagna

Con il rientro sui banchi di scuola fissato per martedì 15 settembre, scatta ufficialmente il servizio invernale di Start Romagna, che resterà in vigore fino al 5 giugno 2027. I nuovi orari, differenziati per bacino, sono già consultabili sul sito aziendale e tramite i QR Code presenti alle paline delle fermate, dove è in corso l’aggiornamento delle tabelle. Nelle prime settimane, complice la provvisietà degli orari d’uscita di molti istituti scolastici, potrebbero verificarsi variazioni nei carichi dei mezzi: per questo Start Romagna e l’Agenzia AMR mantengono un confronto costante per correggere tempestivamente eventuali criticità sulle coincidenze. Sul fronte dei titoli di viaggio prosegue la campagna abbonamenti, guidata dall’agevolazione regionale “Salta Su” per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, che da quest’anno prevede una quota di adesione di 15 euro per i superiori con Isee sotto i 30mila euro. Per chi non rientra nei requisiti restano valide le formule annuali Under 26, gestibili anche online per i rinnovi. Tra le novità di quest’anno figura anche l’adesione alla Carta del Docente, che permette agli insegnanti di spendere il bonus ministeriale nei Punto Bus per l’acquisto di abbonamenti mensili e annuali.