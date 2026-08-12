Romagna, rifiuti: a Ferragosto la raccolta è regolare, chiuse solo le Stazioni Ecologiche

Nessuna pausa per la raccolta dei rifiuti in Romagna nella giornata di Ferragosto. Sabato 15 gli operatori del Gruppo Hera saranno regolarmente al lavoro per garantire il servizio in tutti i 53 comuni serviti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I cittadini dovranno quindi seguire senza variazioni il normale calendario del porta a porta previsto per la giornata festiva.
L’unica eccezione riguarda le Stazioni Ecologiche: i centri di raccolta del territorio rimarranno chiusi per la sola giornata di sabato, per poi riaprire regolarmente nei consueti orari durante gli altri giorni della settimana.
Per qualsiasi dubbio sul corretto conferimento dei materiali, dubbi sui calendari o per segnalare casi di degrado e cassonetti pieni tramite foto geolocalizzate, restano a disposizione l’applicazione gratuita “Il Rifiutologo” e il Servizio Clienti Hera al numero verde 800.999.500.