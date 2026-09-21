Romagna. Piani superiori a famiglie e studenti: così cambiano i circoli e le Case del Popolo

Trasformare le Case del popolo in alloggi per famiglie, lavoratori e studenti. è la proposta di Legacoop per contrastare l’emergenza casa. Nei prossimi giorni i vertici dell’associazione - guidati dal presidente Paolo Lucchi insieme ai vicepresidenti Romina Maresi e Valerio Brighi - avvieranno un calendario di incontri con i principali interlocutori pubblici, coinvolgendo presidenti delle Province, sindaci, prefetti e vertici delle Acer. L’idea, come detto, è quella di progettare, in accordo con i Comuni, la riconversione di una parte delle oltre cinquecento Case del Popolo presenti in Romagna.