Romagna, mezzo milione di euro per le imprese: al via il bando per tecnologia e sostenibilità

La Camera di commercio della Romagna ha stanziato un fondo da 500.000 euro per sostenere la transizione ecologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Le risorse sono destinate a finanziare l’adozione di tecnologie avanzate e l’avvio di percorsi di sostenibilità aziendale attraverso contributi a fondo perduto. Il bando copre il 50% delle spese ammissibili per l’acquisto di tecnologie, consulenze e formazione, fino a un massimo di 10.000 euro a impresa, con un premio extra di 250 euro per chi possiede il rating di legalità o la certificazione sulla parità di genere. La procedura è interamente telematica: la piattaforma ReStart di InfoCamere è già aperta per la precompilazione delle domande e il caricamento dei documenti, mentre l’invio ufficiale delle richieste sarà attivo dalle ore 10.00 del 22 luglio fino alle ore 13.00 dell’8 settembre 2026.