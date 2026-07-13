Romagna, la stretta della Bce frena i mutui variabili: la mappa del mattone tra Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna

Ecco la riscrittura del testo in stile giornalistico per il Corriere Romagna, formulata come un unico pezzo che unisce i trend regionali e i dati delle tre province romagnole.Il recente rialzo dei tassi d’interesse deciso dalla Banca Centrale Europea si appresta a cambiare le regole del gioco per chi vuole comprare casa in Romagna, riducendo drasticamente la convenienza dei mutui a tasso variabile rispetto a quelli a tasso fisso. Secondo l’analisi di MutuiOnline.it, se a giugno il tasso fisso medio a 20 e 30 anni è sceso al 3,26%, il variabile è invece destinato a risalire rapidamente verso il 2,78% a causa delle decisioni di Francoforte. Questo significa che per un mutuo standard da 150.000 euro il risparmio mensile per chi sceglie il variabile si assottiglierà a soli 36 euro, con un aumento degli interessi totali di oltre 4.400 euro lungo tutta la durata del finanziamento. Uno scenario che spinge gli esperti a considerare il tasso fisso come l’opzione al momento più stabile e competitiva. Nonostante i rincari, le famiglie continuano a scommettere sul mattone e le tre province romagnole mostrano dinamiche e identikit dei compratori molto diversificati tra loro. A Rimini si registra l’età media dei richiedenti più alta dell’intera regione, con una media di 40 anni e 6 mesi. Sotto il colle di Covignano e nei comuni della provincia si firmano piani di ammortamento da 25 anni e un mese, per un importo medio richiesto di 147.292 euro a fronte di un valore degli immobili che tocca i 227.042 euro, il più alto della Romagna. La situazione cambia a Ravenna, che si scopre la provincia romagnola più “giovane” sul fronte dell’accesso al credito, con un’età media dei richiedenti di 37 anni e 8 mesi. I ravennati si impegnano per 25 anni esatti, richiedendo alla banca una cifra media di 144.838 euro per acquistare appartamenti o case dal valore medio di 206.439 euro. Nel mezzo si colloca la provincia di Forlì-Cesena, dove chi accende un mutuo ha in media 39 anni e 3 mesi. Nei due comprensori i contratti di finanziamento durano circa 25 anni e 2 mesi, con una richiesta di credito che si attesta sui 143.244 euro per acquistare immobili dal valore commerciale medio di 214.841 euro