Romagna. L’abuso di antibiotici e i pericoli. L’Ausl: «Mortalità più alta con la chemio»

«Non abusate degli antibiotici, permangono rischi anche a distanza di anni: dal declino cognitivo alla minore efficacia di un’eventuale chemioterapia». Il monito viene dal dottor Carlo Biagetti, direttore dell’unità operativa di Malattie infettive e del dipartimento Medicine specialistiche di Rimini nonché a capo del programma aziendale dell’Ausl Romagna sul corretto uso degli antibiotici. Per la comunità medica, il problema della resistenza di diversi patogeni è una delle emergenze sanitarie del terzo millennio, tanto per numero di decessi quanto considerando i costi, e a provocarla è una somministrazione errata degli antibiotici.